Бразильский боец UFC попросил российское гражданство

Баррозу заявил, что намерен завершить свою профессиональную деятельность после проведения еще одного поединка. Спортсмен отметил, что проживает в России на протяжении нескольких лет, где у него семья — супруга и ребенок. Кроме того, в Москве он организовал собственные тренировочные курсы. С 2005 года бразильский боец выступает в UFC, в рамках которой провел 35 боев и одержал 26 побед, включая серию из девяти последовательных выигранных поединков.