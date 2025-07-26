Узбекская «Спящая красавица» умерла за неделю до дня рождения

В министерстве отметили, что Маваева долгие годы была ведущей солисткой Государственного академического Большого театра оперы и балета имени Алишера Навои. До последних дней жизни артистка передавала свой опыт молодым танцорам, преподавая в Узбекской государственной хореографической академии и Республиканской специализированной школе-интернате хореографии. Её ученики сегодня работают во многих странах мира, включая Россию, США и страны Европы.