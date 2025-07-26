Узбекская «Спящая красавица» умерла за неделю до дня рождения

«Как танцовщица, она создала бесценные образы в узбекских народных танцах, которые покорили не только зрителей родного Узбекистана, но и многих стран мира», — сказано в сообщении ведомства.
В министерстве отметили, что Маваева долгие годы была ведущей солисткой Государственного академического Большого театра оперы и балета имени Алишера Навои. До последних дней жизни артистка передавала свой опыт молодым танцорам, преподавая в Узбекской государственной хореографической академии и Республиканской специализированной школе-интернате хореографии. Её ученики сегодня работают во многих странах мира, включая Россию, США и страны Европы.
Гульнора Маваева оставила яркий след в истории узбекского балета, став символом национальной хореографической школы. В министерстве культуры подчеркнули, что память о великой балерине навсегда сохранится в сердцах поклонников её таланта. 30 июля ей должно было исполниться 94 года.
Аврора («Спящая красавица»), Эсмеральда («Эсмеральда»), Мария и Зарема («Бахчисарайский фонтан»), Уличная, Каталонский танец, Цыганский танец («Дон Кихот»), Тао Хоа («Красный мак»), Гульнара («Балерина»), Юлдуз («Мечта»), Ойниса («Ойниса») — это только часть партий, которые исполнила балерина.
Накануне стало известно о кончине американского певца Томми МакЛэйна — артист умер на 86-м году жизни. Он прославился благодаря кантри-каверу на песню Sweet Dreams Дона Гибсона (не следует путать с хитом британской группы Eurythmics — Sweet Dreams (Are Made of This).