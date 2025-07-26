В ЕС на авиарейсах разрешат провозить до двух литров жидкости в ручной клади

Для пассажиров авиарейсов в странах Евросоюза в скором времени будут обновлены правила провоза жидкости в ручной клади. Об этом сообщает Euronews со ссылкой на Еврокомиссию.
Так, по данным телеканала, после принятия новых правил, пассажиры смогут перевозить до двух литров жидкости в ручной клади. Кроме того, больше не надо будет переливать жидкости в тару объемом 100 мл.
Послабление мер связано с установкой нового оборудования в аэропортах: теперь оно может сканировать содержимое больших емкостей с жидкостями и эффективнее выявлять жидкие взрывчатые вещества. Такие аппараты уже были установлены в Риме и Милане. В скором времени технику планируют установить в аэропортах всех стран Евросоюза.
Ранее сайт KP.RU сообщал, что две иностранные авиакомпании приняли решение о возвращении в Россию. Так, речь идет об израильской El Al и вьетнамской Vietnam Airlines.
Подробнее о том, как уместить все нужное для отпуска в ручную кладь, с какими сумками пустят в самолет и что запрещено перевозить, читайте здесь на KP.RU.