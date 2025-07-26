В ЕС на авиарейсах разрешат провозить до двух литров жидкости в ручной клади

Послабление мер связано с установкой нового оборудования в аэропортах: теперь оно может сканировать содержимое больших емкостей с жидкостями и эффективнее выявлять жидкие взрывчатые вещества. Такие аппараты уже были установлены в Риме и Милане. В скором времени технику планируют установить в аэропортах всех стран Евросоюза.