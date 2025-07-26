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Жителей Воронежа будут оповещать об угрозе БПЛА необычным способом

В Воронеже в жилом массиве «Олимпийский», как сообщили РИА Новости в пресс-службе мэрии, протестируют автомат с водой, в котором включается сирена.

В Воронеже в жилом массиве «Олимпийский», как сообщили РИА Новости в пресс-службе мэрии, протестируют автомат с водой, в котором включается сирена.

Проверка возможностей необычной системы оповещения пройдет в микрорайоне в понедельник, 28 июля, ориентировочно в 14.00. При этом, как отметили в городской администрации, звуковой сигнал будет сопровождаться трансляцией бегущей строки: «Внимание всем!».

После тестирования системы оповещения будет принято решение об ее эффективности и целесообразности.

Губернатор Воронежской области Александр Гусев ранее сообщал: сирену будут включать в случае атаки дронов в региональном центре и других муниципалитетах области. При этом продолжат приходить оповещения от МЧС и в телеграм-каналах властей.

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