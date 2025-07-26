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Мэр Саратова вынес вердикт по другим подъездам дома, где взорвался газ

Проживание в первом, втором и третьем подъездах жилого дома в Саратове, где произошел взрыв бытового газа, безопасно для жителей. Такой информацией поделился глава города Михаил Исаев.

Спасатели продолжают поисковые работы.

Проживание в первом, втором и третьем подъездах жилого дома в Саратове, где произошел взрыв бытового газа, безопасно для жителей. Такой информацией поделился глава города Михаил Исаев.

«Согласно данному заключению, дальнейшее нахождение в 1-м, 2-м и 3-м подъездах признано безопасным. Водоснабжение организовано по временной схеме, электроснабжение подаётся в штатном режиме», — написал Исаев. Сообщение опубликовано в социальных сетях.

Исаев сообщил, что жители получают необходимую помощь. Этим занимаются сотрудники экстренных служб, представители правоохранительных органов и администрации.

Сегодня, 26 июля, представители МЧС сообщали, что спасательные службы обнаружили и извлекли из-под завалов тело погибшего мужчины. На данный момент погибшими числятся семь человек. Поисковые мероприятия, в том числе проверка верхних этажей здания, продолжаются.