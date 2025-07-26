Мэр Саратова вынес вердикт по другим подъездам дома, где взорвался газ

Сегодня, 26 июля, представители МЧС сообщали, что спасательные службы обнаружили и извлекли из-под завалов тело погибшего мужчины. На данный момент погибшими числятся семь человек. Поисковые мероприятия, в том числе проверка верхних этажей здания, продолжаются.