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Ветеран из Уфы Сафуан Басыров отметил 100-летний юбилей

В феврале 2025 года ветеран стал почётным гражданином Уфы.

Источник: Комсомольская правда

26 июля ветерану Великой Отечественной войны Сафуану Басырову из Уфы исполнилось 100 лет. Глава администрации Калининского района Газизьян Ахмедьянов и депутат городского Совета Олег Баулин навестили юбиляра и передали ему поздравления от президента России и главы Башкирии. Об этом сообщила мэрия.

Сафуан Абдулхакович родился в 1925 году в деревне Бабаево Мишкинского района. С 14 лет работал в колхозе «Дружба». В ноябре 1943 года был призван в армию и направлен на Дальний Восток, где служил в артиллерийской части под Ворошиловом (ныне Уссурийск). Участвовал в боевых действиях против Японии в 1945 году.

После войны вернулся в Башкирию, много лет трудился в сельском хозяйстве. Награждён медалью «За отвагу», орденом Отечественной войны II степени, медалью «За победу над Японией» и другими наградами.

В феврале 2025 года удостоен звания почётного гражданина Уфы. В этом же году представлял Башкирию на параде Победы в Москве.

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