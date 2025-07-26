Ветеран из Уфы Сафуан Басыров отметил 100-летний юбилей

Сафуан Абдулхакович родился в 1925 году в деревне Бабаево Мишкинского района. С 14 лет работал в колхозе «Дружба». В ноябре 1943 года был призван в армию и направлен на Дальний Восток, где служил в артиллерийской части под Ворошиловом (ныне Уссурийск). Участвовал в боевых действиях против Японии в 1945 году.