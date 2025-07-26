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«Это жара когда-нибудь закончится?»: Пекло в +40 градусов не покидает Молдову — синоптики утешили тем, что скоро дожди и похолодание

Молдавское лето продолжает испытывать на прочность и воздух, и людей: жара в +40 градусов уже стала новой нормой для конца июля.

Источник: Комсомольская правда

В стране снова пекло — особенно жарко в южных и центральных районах, где столбики термометров подбираются к отметке +39…+40°C. В Кишинёве днём ожидается около +38°C, без осадков, с палящим солнцем и сухим ветром.

Такая погода держится уже больше недели, и уставшие от духоты жители с тревогой задаются вопросом: «Ну когда же это закончится?».

Есть и хорошие новости: синоптики пообещали, что уже в начале следующей недели начнётся постепенное похолодание. По предварительным прогнозам, температура немного снизится, а к середине недели в ряде районов ожидаются кратковременные дожди и грозы.

Спасатели по-прежнему просят избегать длительного пребывания на солнце, особенно в полуденные часы, пить больше воды и не перегреваться. Особое внимание — пожилым людям, детям и людям с хроническими заболеваниями.