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Метеоролог Сергеев: август придет в Москву с температурным качелями

Во второй половине месяца ожидаются дожди.

Источник: Комсомольская правда

Метеоролог Александр Сергеев рассказал, каким будет погода в августе в 2025 году в Москве и Санкт-Петербург.

По прогнозам метеорологических служб, последний летний месяц в столице будет теплее нормы. Но показатели не сильно превысят нормативы — всего на пару градусов.

В первой половине месяца в Москве в дневные часы будет +23…+25 градусов. А в ночные часы столбики термометров опустятся до +13 °С. Осадки в этот период маловероятно.

В вот во второй половине августа пойдут кратковременные дожди. После 15 числа начнет холодать. В середине месяца не будет теплее +15−17 °С. А после 20 августа синоптики прогнозируют похолодание. Влажность воздуха составит 72−74%.

В Санкт-Петербурге август начнется кратковременным дождями. Как сообщает Постньюс, синоптики сулят ежедневные скачки температуры. Днем будет в границах +19 °С до +27 °С, а ночью от +14 °С до +18 °С.

Вторая половина августа окажется более стабильной: днем от +20 °С до +23 °С, ночью от +14 °С до +17 °С.