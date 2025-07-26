Метеоролог Сергеев: август придет в Москву с температурным качелями

Метеоролог Александр Сергеев рассказал, каким будет погода в августе в 2025 году в Москве и Санкт-Петербург.
По прогнозам метеорологических служб, последний летний месяц в столице будет теплее нормы. Но показатели не сильно превысят нормативы — всего на пару градусов.
В первой половине месяца в Москве в дневные часы будет +23…+25 градусов. А в ночные часы столбики термометров опустятся до +13 °С. Осадки в этот период маловероятно.
В вот во второй половине августа пойдут кратковременные дожди. После 15 числа начнет холодать. В середине месяца не будет теплее +15−17 °С. А после 20 августа синоптики прогнозируют похолодание. Влажность воздуха составит 72−74%.
В Санкт-Петербурге август начнется кратковременным дождями. Как сообщает Постньюс, синоптики сулят ежедневные скачки температуры. Днем будет в границах +19 °С до +27 °С, а ночью от +14 °С до +18 °С.
Вторая половина августа окажется более стабильной: днем от +20 °С до +23 °С, ночью от +14 °С до +17 °С.