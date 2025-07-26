Народные приметы на 27 июля 2025 года: что нельзя делать в этот день

Не стоит идти против ветра — считалось, что это может нарушить энергетический баланс и принести неудачу. Не рекомендуется поднимать найденные деньги — особенно если они лежат на перекрёстке или у дороги. Нельзя лениться или откладывать дела, особенно важные домашние заботы — праздность в этот день расценивается как признак неблагодарности. Не время для начала новых проектов или сделок — лучше отложить важные шаги на более стабильный период. Следует избегать ссор, выяснений отношений и обсуждения чужих ошибок — любое слово может обернуться затяжным конфликтом. Нежелательно брать или давать деньги в долг — с этим может уйти и финансовая удача. Стоит быть осторожным в лесу — особенно с незнакомыми животными или детьми, появившимися без сопровождения: в старину верили, что это может быть обман. Во время грозы опасно прятаться под высокими деревьями — с этим связаны реальные риски и тревожные суеверия. Девушкам не советовали использовать старое мыло при умывании — верили, что это может привлечь проблемы в личной жизни.