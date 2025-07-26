Дженнифер Лопес потеряла юбку на сцене во время выступления, но не растерялась

Во время концерта в Варшаве, приуроченного к своему 56-летию, Дженнифер Лопес продемонстрировала не только вокальное мастерство, но и потрясающую уверенность в себе. В разгар выступления с певицей произошёл забавный инцидент: её юбка неожиданно соскользнула вниз, оставив её в золотых трусах.
Несмотря на неожиданность, Джей Ло не растерялась. С улыбкой оглядев зал, она продолжила шоу, словно так и было задумано.
«Я тут, вообще-то, в одних трусах!» — с лёгкостью прокомментировала ситуацию звезда. Когда стало ясно, что юбку не получится быстро поправить, Лопес просто сняла её и бросила в толпу фанатов, вызвав бурю аплодисментов.
Певица в очередной раз доказала, что профессионализм и харизма помогают ей выходить из любых ситуаций с достоинством.
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