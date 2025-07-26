Ричмонд
+33°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Дженнифер Лопес потеряла юбку на сцене во время выступления, но не растерялась

Во время концерта в Варшаве, приуроченного к своему 56-летию, Дженнифер Лопес продемонстрировала не только вокальное мастерство, но и потрясающую уверенность в себе.

Во время концерта в Варшаве, приуроченного к своему 56-летию, Дженнифер Лопес продемонстрировала не только вокальное мастерство, но и потрясающую уверенность в себе. В разгар выступления с певицей произошёл забавный инцидент: её юбка неожиданно соскользнула вниз, оставив её в золотых трусах.

Несмотря на неожиданность, Джей Ло не растерялась. С улыбкой оглядев зал, она продолжила шоу, словно так и было задумано.

«Я тут, вообще-то, в одних трусах!» — с лёгкостью прокомментировала ситуацию звезда. Когда стало ясно, что юбку не получится быстро поправить, Лопес просто сняла её и бросила в толпу фанатов, вызвав бурю аплодисментов.

Певица в очередной раз доказала, что профессионализм и харизма помогают ей выходить из любых ситуаций с достоинством.

Читайте материал «В европейской стране премьер-министра заподозрили в романе с министром образования».