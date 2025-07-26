Дженнифер Лопес потеряла юбку на сцене во время выступления, но не растерялась

Во время концерта в Варшаве, приуроченного к своему 56-летию, Дженнифер Лопес продемонстрировала не только вокальное мастерство, но и потрясающую уверенность в себе. В разгар выступления с певицей произошёл забавный инцидент: её юбка неожиданно соскользнула вниз, оставив её в золотых трусах.