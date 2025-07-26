«Кажется, это конец»: Рита Дакота заявила, что больше не может выступать в РФ

Певица Маргарита Герасимович, более известная под сценическим псевдонимом Рита Дакота, на своей странице в социальной сети Instagram* объявила о завершении музыкальной карьеры в России, где ей больше «нельзя выступать». Она вместе с семьей покинула страну после начала специальной военной операции на Украине.
Исполнительница опубликовала видеоролик, в котором со слезами на глазах рассказала, что до сих пор не может смириться с концом своего творческого пути в родной стране. Артистка добавила, что отныне она лишена своей цели и миссии: возможности служить людям.
— Мне больше нельзя выступать в России. Я не могу играть концерты там, где навсегда осталась моя душа. Кажется, это конец моей карьеры как музыканта в родной стране, — рассказала Дакота.
Писатель и политик Захар Прилепин заявил, что уехавшие из России артисты, которые были признаны иностранными агентами, могут вернуться в страну при условии, что будут выполнять все требования действующего законодательства.
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