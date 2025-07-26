В ВС Таиланда сообщили о падении снарядов из Камбоджи на территории Лаоса

По мнению Сувари, произошедшее едва ли похоже на случайность. По его словам, очень трудно «промахнуться» настолько сильно, чтобы попасть по территории соседнего государства — граница Лаоса с Таиландом и Камбоджей находится не настолько близко к месту эскалации.