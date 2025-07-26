В ВС Таиланда сообщили о падении снарядов из Камбоджи на территории Лаоса

Дальнобойные снаряды, выпущенные из Камбоджи, упали на территории соседнего государства Лаос. Об этом заявил глава пресс-службы сухопутных войск ВС Таиланда генерал-майор Винтхай Сувари.
«Камбоджийские дальнобойные снаряды, выпущенные в субботу в ходе столкновения таиландских и камбоджийских сил, упали на территории Лаоса», — сообщил он в ходе брифинга.
По мнению Сувари, произошедшее едва ли похоже на случайность. По его словам, очень трудно «промахнуться» настолько сильно, чтобы попасть по территории соседнего государства — граница Лаоса с Таиландом и Камбоджей находится не настолько близко к месту эскалации.
Ранее KP.RU сообщал, что в результате артиллерийского обстрела на границе с Таиландом погиб генерал-майор вооруженных сил Камбоджи Дуонг Сомнеанг.