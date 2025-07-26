Обнинск в День города ушел под воду за полтора часа из-за тропических ливней

После обильных дождей в Москве 22 июля несколько автомобилей частично ушли под воду. Один из таких инцидентов произошел на Полоцкой улице, где затопленный внедорожник удалось вытащить только с помощью экскаватора. Кроме того, из-за погодных условий было остановлено движение составов между станциями «Багратионовская» и «Кунцевская» Филевской линии Московского метрополитена.