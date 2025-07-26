Обнинск в День города ушел под воду за полтора часа из-за тропических ливней

Обнинск в субботу, 26 июля, в День города затопило в течение полутора часов из-за мощнейших тропических ливней. Некоторые автомобили почти полностью ушли под воду. Пешеходов в то же время начало сносить сильными потоками.
— Однако из-за ливня развлекательную программу в Белкинском парке отменили, — передает Telegram-канал Ura.ru.
После обильных дождей в Москве 22 июля несколько автомобилей частично ушли под воду. Один из таких инцидентов произошел на Полоцкой улице, где затопленный внедорожник удалось вытащить только с помощью экскаватора. Кроме того, из-за погодных условий было остановлено движение составов между станциями «Багратионовская» и «Кунцевская» Филевской линии Московского метрополитена.
Мощный ливень затопил Москву и 15 июля: под водой оказались дороги, подтопления произошли на некоторых станциях метро, в торговых центрах и на парковках.
Автомобиль 8 июня провалился под асфальт на размытой сильными дождями дороге в поселке Пироговском в Мытищах. Дороги оказались затоплены из-за ливневых коллекторов, которые не выдержали чрезмерной нагрузки.