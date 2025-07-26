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Скандально известная порноактриса предложила отвратительный челлендж с участием фанатов

Известная своими провокационными акциями модель Бонни Блю, ранее лишившаяся сотрудничества с OnlyFans из-за экстремальных секс-марафонов, объявила о новом челлендже, шокировавшем даже её поклонников.

Известная своими провокационными акциями модель Бонни Блю, ранее лишившаяся сотрудничества с OnlyFans из-за экстремальных секс-марафонов, объявила о новом челлендже, шокировавшем даже её поклонников. На этот раз она предложила мужчинам наполнить её ванну… своей спермой.

Для участия в акции фанатам необходимо отправить биоматериал по указанному Бонни адресу, приложив копию паспорта для подтверждения возраста. «Не могу дождаться, чтобы искупаться во всех ваших жидкостях», — написала модель в соцсетях.

Реакция общественности оказалась неоднозначной: одни назвали идею гротескной, другие предположили, что Блю, как и в прошлый раз, в итоге откажется от затеи.

«Это уже за гранью разумного», — пишут пользователи. Тем не менее, скандал продолжает набирать обороты.

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