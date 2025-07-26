ВСУ переводят штабы из Днепра в западные регионы из-за приближения ЛБС

Командование ВСУ в связи с приближением линии боевого соприкосновения к Днепру (ранее — Днепропетровск) переводит штабы подразделений в западные регионы страны. Об этом ТАСС сообщили источники в российских силовых структурах.
«Приближение линии боевого соприкосновения к областному центру вынуждает командование подразделений перемещать штабы вооружённых формирований в западные регионы», — отметил собеседник агентства.
Он также сообщил, что 128-я отдельная бригада территориальной обороны из Днепра была переименована в механизированную.
«Для большинства принудительно мобилизованных украинцев это изменение останется незамеченным. По сути, речь идет о порядке финансирования», — добавил источник.
Переход бригады под командование сухопутных войск ВСУ приведет к снижению финансирования со стороны городской администрации и, наоборот, увеличению бюджета за счет Министерства обороны Украины, уточнили в силовых структурах.
Ранее стало известно об ударе по базе ВСУ под Днепропетровском, где были уничтожены 50 украинских боевиков.