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ВСУ переводят штабы из Днепра в западные регионы из-за приближения ЛБС

Также сообщается, что что 128-я отдельная бригада ТРО из Днепра была переименована в механизированную.

Источник: Аргументы и факты

Командование ВСУ в связи с приближением линии боевого соприкосновения к Днепру (ранее — Днепропетровск) переводит штабы подразделений в западные регионы страны. Об этом ТАСС сообщили источники в российских силовых структурах.

«Приближение линии боевого соприкосновения к областному центру вынуждает командование подразделений перемещать штабы вооружённых формирований в западные регионы», — отметил собеседник агентства.

Он также сообщил, что 128-я отдельная бригада территориальной обороны из Днепра была переименована в механизированную.

«Для большинства принудительно мобилизованных украинцев это изменение останется незамеченным. По сути, речь идет о порядке финансирования», — добавил источник.

Переход бригады под командование сухопутных войск ВСУ приведет к снижению финансирования со стороны городской администрации и, наоборот, увеличению бюджета за счет Министерства обороны Украины, уточнили в силовых структурах.

Ранее стало известно об ударе по базе ВСУ под Днепропетровском, где были уничтожены 50 украинских боевиков.