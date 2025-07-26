В России предложили создать реестр коренных народов

Журналистка подчеркивает, что речь идет о разумном подходе к сохранению демографического баланса, культурных корней и исторической памяти. Подобная практика, по мнению Баренцевой, может стать дополнительным стимулом к укреплению семейных и этнокультурных связей, особенно в регионах с богатым историческим наследием. Также она отметила необходимость профессионального и объективного подхода к реализации таких мер, чтобы избежать искажения смысла и любых форм предвзятости.