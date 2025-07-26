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Первые партии вакцин для профилактики гриппа начали поступать в регионы

Минздрав: первые партии вакцин для профилактики гриппа поступили в регионы.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 26 июл — РИА Новости. Первые партии вакцин для профилактики гриппа в новом эпидсезоне начали поступать в российские регионы, всего до конца ноября туда доставят 70,6 миллиона препаратов, сообщили в Минздраве.

«В регионы поступают первые партии вакцин для профилактики гриппа в новом сезоне. В рамках Национального календаря профилактических прививок (НКПП) до конца ноября в российские регионы поступят 70,6 миллиона препаратов», — говорится в Telegram-канале министерства здравоохранения РФ.

Уточняется, что они содержат обновленные штаммы вирусов с актуальными для нового осенне-зимнего сезона антигенами.

«В июле и августе в медицинские учреждения поступят первые партии четырехвалентной вакцины “Ультрикс Квадри”. Всего будет поставлено 14,1 миллиона доз этого препарата. Также поступят трехвалентные вакцины “Совигрипп” и “Флю-М”, — добавили в Минздраве.