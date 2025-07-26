Первые партии вакцин для профилактики гриппа начали поступать в регионы

«В июле и августе в медицинские учреждения поступят первые партии четырехвалентной вакцины “Ультрикс Квадри”. Всего будет поставлено 14,1 миллиона доз этого препарата. Также поступят трехвалентные вакцины “Совигрипп” и “Флю-М”, — добавили в Минздраве.