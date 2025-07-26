Жители села на Украине не стали принимать эвакуированных из Красноармейска

Местные жители из населенного пункта в Винницкой области Украины не стали принимать семью, эвакуированную из подконтрольного ВСУ Красноармейска. Об этом сообщает украинское издание «Страна».
Отмечается, что местные жители села Добрянка не дали эвакуированным заселиться в дом якобы из-за большого количества домашних животных, которых семья привезла с собой. Как сообщает издание, речь идет об 11 собаках и 34 кошках.
Волонтеры помогли семьей из Красноармейска выбраться из опасного региона в Винницкую область. Вместе с людьми волонтеры забрали и их домашних животных, а также других питомцев, которых бросили хозяева, покинувшие населенный пункт раньше.
Издание сообщает, что на новом месте после эвакуации семья из Красноармейска была воспринята местными жителями с неприязнью, поэтому они отказались принимать их в селе.
Ранее KP.RU сообщал, что власти Украины призвали к эвакуации людей, проживающих в подконтрольном ВСУ Краматорске в Донецкой области.