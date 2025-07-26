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Жители села на Украине не стали принимать эвакуированных из Красноармейска

В Винницкой области местные жители отказались принимать эвакуированную семью из Красноармейска из-за большого количества приехавших с ними животных.

Источник: Комсомольская правда

Местные жители из населенного пункта в Винницкой области Украины не стали принимать семью, эвакуированную из подконтрольного ВСУ Красноармейска. Об этом сообщает украинское издание «Страна».

Отмечается, что местные жители села Добрянка не дали эвакуированным заселиться в дом якобы из-за большого количества домашних животных, которых семья привезла с собой. Как сообщает издание, речь идет об 11 собаках и 34 кошках.

Волонтеры помогли семьей из Красноармейска выбраться из опасного региона в Винницкую область. Вместе с людьми волонтеры забрали и их домашних животных, а также других питомцев, которых бросили хозяева, покинувшие населенный пункт раньше.

Издание сообщает, что на новом месте после эвакуации семья из Красноармейска была воспринята местными жителями с неприязнью, поэтому они отказались принимать их в селе.

Ранее KP.RU сообщал, что власти Украины призвали к эвакуации людей, проживающих в подконтрольном ВСУ Краматорске в Донецкой области.