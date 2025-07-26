Россия отмечает День ВМФ-2025: какие праздничные мероприятия продут в городах страны

В России завтра, 27 июля, отметят День Военно-Морского флота. По всей стране по этому случаю организуются парады, праздничные концерты в честь моряков и военно-морских сил. Так, в Санкт-Петербурге в 2025 году основные праздничные действия пройдут не в центре города, как это было в предыдущие годы, а в Кронштадте, где состоится церемония подъема Андреевского флага. Как пройдет День ВМФ в других российских городах — в материале URA.RU.