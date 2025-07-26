Россия отмечает День ВМФ-2025: какие праздничные мероприятия продут в городах страны

В Петербурге морской парад на Неве проводиться не будет.
В России завтра, 27 июля, отметят День Военно-Морского флота. По всей стране по этому случаю организуются парады, праздничные концерты в честь моряков и военно-морских сил. Так, в Санкт-Петербурге в 2025 году основные праздничные действия пройдут не в центре города, как это было в предыдущие годы, а в Кронштадте, где состоится церемония подъема Андреевского флага. Как пройдет День ВМФ в других российских городах — в материале URA.RU.
История праздника.
День Военно-Морского Флота России, отмечаемый в последнее воскресенье июля (в 2025 году — 27 июля), уходит корнями в эпоху Петра I. Именно после победы в Гангутском сражении (1714 г.) император повелел чествовать моряков как защитников Отечества. Официальный статус праздник получил в 1939 году, а в 2006-м был подтвержден указом президента РФ.
Создание регулярного флота началось с исторического решения Боярской думы 1696 года «Морским судам быть». Петр I заложил основы морской мощи России, построив Балтийский флот, одержавший первую крупную победу при Гангуте. В советский период ВМФ стал стратегическим щитом страны, сыграв ключевую роль в Великой Отечественной войне. Современный российский флот продолжает защищать национальные интересы по всему миру — от Арктики до Средиземноморья.
Санкт-Петербург.
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В этом году традиционный морской парад на Неве проводиться не будет. Основные торжества перенесены в Кронштадт, где состоится церемония поднятия Андреевского флага и масштабный концерт с участием ансамбля Черноморского флота. На сцене выступят популярные исполнители, включая группу «На-На “и певицу Азизу. Кульминацией праздника станет исполнение рок-оперы “Юнона и Авось”. В самом Петербурге певец Александр Розенбаум представит специальную программу морских песен.
Москва.
На Северном речном вокзале Москвы пройдет праздничная программа. В рамках мероприятий запланированы торжественное поднятие флага, шествие ветеранов ВМФ, показательные заплывы и спортивные соревнования. С 13:00 до 16:00 на главной площади состоится концерт, а в боковых галереях вокзала будет работать экспозиция моделей судов и водолазного снаряжения. Посетители смогут также принять участие в мастер-классе по вязанию морских узлов и в игре по перетягиванию каната.
Балтийск и Калининград.
В Балтийске пройдет церемония награждения военнослужащихФото: Владимир Андреев © URA.RU.
В Балтийске празднование совмещено с Днем города: жителей ожидают церемония награждения военнослужащих, концерты, спортивные мероприятия и другие развлечения, однако традиционный парад судов отменен. В Калининграде на набережной у Музея Мирового океана пройдет выставка военной техники, показательные выступления и бесплатные концерты для всех желающих.
Владивосток.
Город встретит праздник без традиционного парада кораблей. Основные мероприятия пройдут в амфитеатре набережной Спортивной гавани, где состоится большой концерт с участием творческих коллективов флота. Особое внимание уделят церемонии возложения венков к мемориалам морской славы.
Севастополь.
В Севастополе покажут новые образцы морской техникиФото: Дмитрий Николаев © URA.RU.
Город объявил 28 июля нерабочим днем. В течение нескольких дней севастопольцев и гостей ждут тематические выставки, встречи с ветеранами и концертные программы. Особое место в праздновании займет демонстрация новых образцов морской техники.
Архангельск и Новодвинск.
Эти города станут центрами фестиваля военных оркестров «Дирекцион-Норд». На Красной пристани Архангельска пройдут плац-концерты с участием коллективов из разных регионов России. В Новодвинске в 18:30 выступит Духовой оркестр Котласского ДК.
Северодвинск.
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На площади Победы Северодвинска развернется выставка военной техники, где можно будет увидеть новейшие разработки оборонных предприятий. Здесь же будет работать полевая кухня с традиционной матросской кашей. Главные события перенесутся на набережную имени Александра Зрячева.
С полудня начнутся концерты, мастер-классы и танцевальные программы. Вечером на площади Победы выступит певица Зара. В парке Культуры весь день будут работать анимационные площадки для детей, а вечером гостей ждет пенная дискотека.
Петропавловск-Камчатский.
Город отметит праздник в усеченном формате. Хотя традиционный парад кораблей проводиться не будет, организаторы подготовили альтернативную программу. Особое внимание уделят встречам с ветеранами флота.