Франция потребовала от Испании объясниться за снятие с рейса еврейского хора

Министерство иностранных дел Франции в субботу, 26 июля, направило испанской бюджетной авиакомпании Vueling и местным дипломатам обращение с требованием дать разъяснения после снятия с авиарейса хора из 50 еврейских подростков за их поведение.
По словам представителей ведомства, руководитель министерства Жан-Ноэль Барро накануне связался с генеральным директором перевозчика Каролиной Мартиноли и выразил ей свое глубокое недовольство. Глава Vueling заверила, что после инцидента обязательно проведут внутреннюю проверку.
— Были запрошены пояснительные материалы, в частности, для определения того, подвергались ли эти соотечественники дискриминации по признаку их вероисповедания. Аналогичный запрос был сделан и в отношении посла Испании во Франции, — передает официальный сайт ведомства.
Весной в Вашингтоне застрелили двух сотрудников израильского посольства, еще несколько членов дипломатической миссии получили ранения. Подозреваемый при нападении выкрикивал «Свободу Палестине». Президент США Дональд Трамп заявил, что стрельба в Вашингтоне была совершена на почве антисемитизма.