В Японии научились редактировать гены в надежде предотвращать синдром Дауна

Однако технология CRISPR может взаимодействовать и со здоровыми клетками, и это означает, что нынешние ранние разработки еще далеки от реализации в клинических масштабах. В настоящее время коллектив работает над усовершенствованием своей методологии, чтобы при редактировании генов были затронуты только клетки с трисомией.