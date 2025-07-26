Подполковник США Дэвис рассказал, откуда начнется обрушение фронта у ВСУ

Позиции Вооруженных сил Украины (ВСУ) на восточном фронте могут обрушиться, если армия России сумеет занять Красноармейск (украинское название — Покровск — прим. «ВМ») в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом заявил американский подполковник в отставке Дэниэл Дэвис в эфире YouTube-канала Deep Dive.