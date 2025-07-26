Умер музыкант вокального трио «Меридиан»

Сметанин начал творческий путь в 1978 году, став участником вокального трио «Меридиан». Он создавал аранжировки.
В некрологе на странице филармонии во «ВКонтакте» Сметанина назвали большим музыкантом, талантливым композитором и блестящим аранжировщиком. Отмечается, что он внёс значительный вклад в развитие трио, его популярность в СССР, России и за рубежом.
«Коллектив филармонии скорбит вместе с родными и близкими Николая Николаевича Сметанина. Панихида прощания состоится в Ивановской филармонии с 13:30 до 14:30 28 июля в понедельник», — говорится в сообщении.
Ранее Life.ru сообщал, что на 94-м году жизни скончалась народная артистка Узбекистана Гульнора Маваева. Она до последних дней учила молодых танцоров в Узбекской государственной хореографической академии и Республиканской специализированной школе-интернате хореографии. Её ученики работают в России, США, Европе и других странах, продолжая дело великой балерины.