Уникальную операцию ребенку из Казахстана провели белорусские кардиохирурги

26 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Республиканском научно-практическом центре (РНПЦ) детской хирургии провели уникальную операцию ребенку из Казахстана. Об этом БЕЛТА сообщили в Минздраве.
Как рассказали в министерстве, детские кардиохирурги провели уникальную высокотехнологичную операцию 9-летнему ребенку с тяжелой формой гипертрофической кардиомиопатии. Операция была проведена в рамках реализации соглашения между РНПЦ детской хирургии и Фондом обязательного медицинского страхования (ФОМС) Минздрава Республики Казахстан.
Операцию (комбинированную трансаортальную и трансапикальную миосептэктомию) провели директор РНПЦ, главный внештатный детский кардиохирург Минздрава Константин Дроздовский, заведующий отделом детской кардиохирурги и ДХЦ Юрий Линник и ведущий детский кардиохирург России, специалист по данному виду операций Евгений Кривощеков.
«Малыш был в тяжелом состоянии, с выраженным нарушением кровотока и риском необходимости трансплантации сердца. Вмешательство позволило значительно снизить градиент обструкции в выносящем тракте левого желудочка и избежать трансплантации сердца. Реабилитация пациента проходит успешно», — отметил Константин Дроздовский. -0-