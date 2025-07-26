Уникальную операцию ребенку из Казахстана провели белорусские кардиохирурги

Как рассказали в министерстве, детские кардиохирурги провели уникальную высокотехнологичную операцию 9-летнему ребенку с тяжелой формой гипертрофической кардиомиопатии. Операция была проведена в рамках реализации соглашения между РНПЦ детской хирургии и Фондом обязательного медицинского страхования (ФОМС) Минздрава Республики Казахстан.