Туристический информационный центр Смоленской области планируется открыть в Минске

Также Мариана Двинянинова пригласила белорусов отправиться по турмаршруту «Усадьбы и судьбы земли Смоленской», который получил статус национального. Он рассчитан на несколько дней и объединяет более 20 объектов показа, расположенных в Вязьме, Хмелите, Смоленске, хуторе Загорье, Новоспасском, Ельне и Талашкино (Фленово). Это старинные смоленские усадьбы и места, связанные с выдающимися людьми — Михаилом Глинкой, Марией Тенишевой, Александром Грибоедовым, Павлом Нахимовым и Александром Твардовским. Программа включает интерактивы и мастер-классы, а также обед с традиционными блюдами смоленской кухни. -0-