Туристический информационный центр Смоленской области планируется открыть в Минске

26 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Туристический информационный центр (ТИЦ) Смоленской области планируется открыть в Минске, сообщила начальник отдела маркетинга «Центра развития туризма Смоленской области» Мариана Двинянинова на международном туристическом форуме «Пора путешествовать по Союзному государству», передает корреспондент БЕЛТА.
Мариана Двинянинова в белорусской столице не в первый раз. «Приезжаем семьей — здесь очень здорово, вкусно, колоритно. Всем сердцем любим Минск и Беларусь», — поделилась она.
Чтобы продвигать туристические локации двух стран, в Центре развития туризма Смоленской области разработали автомобильный маршрут «Дорогами Союзного государства. Москва — Минск». Также на Белорусском вокзале в Москве работает туристско-информационный центр региона, а в августе такой же появится и в здании железнодорожного вокзала Минска.
«Мы анализируем статистику в наших ТИЦ в Смоленске и Москве. Ощутимо вырос турпоток — больше 1 млн туристов в год. Делаем замеры на праздничные даты, и на первом месте — гости из Москвы, на втором — белорусы, чему очень рады. Развиваем совместные проекты с регионами Беларуси», — рассказала Мариана Двинянинова.
Белорусским туристам интересно посетить музеи в башнях Смоленской крепости, художественную галерею, историко-архитектурный комплекс «Теремок» во Фленово, погулять по городу.
«Каждые выходные в Смоленской области проходят фестивали. Приглашаем. У нас есть что посмотреть», — отметила Мариана Двинянинова, добавив, что в августе — сентябре планируется провести сборный информационный тур для туроператоров Беларуси. Также в Смоленске планируется открыть ТИЦ Союзного государства.
Также Мариана Двинянинова пригласила белорусов отправиться по турмаршруту «Усадьбы и судьбы земли Смоленской», который получил статус национального. Он рассчитан на несколько дней и объединяет более 20 объектов показа, расположенных в Вязьме, Хмелите, Смоленске, хуторе Загорье, Новоспасском, Ельне и Талашкино (Фленово). Это старинные смоленские усадьбы и места, связанные с выдающимися людьми — Михаилом Глинкой, Марией Тенишевой, Александром Грибоедовым, Павлом Нахимовым и Александром Твардовским. Программа включает интерактивы и мастер-классы, а также обед с традиционными блюдами смоленской кухни. -0-