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В России решили ужесточить правила информирования перед абортом

С 1 сентября в России вводится новая форма согласия на искусственное прерывание беременности.

С 1 сентября в России вводится новая форма согласия на искусственное прерывание беременности. Женщинам, решившимся на аборт, будут подробно разъяснять возможные медицинские и психологические последствия этой процедуры. Об этом сообщила член комитета Госдумы по охране здоровья Юлия Дрожжина.

Согласно новым правилам, в документе будет указан расширенный перечень рисков, включая вероятность бесплодия, гормональных нарушений, психических расстройств и даже развития рака молочной железы. «Женщина должна понимать, на что она идет, и принимать решение осознанно», — подчеркнула Дрожжина в комментарии РИА Новости.

Кроме того, в новой форме появится пункт о передаче информации о здоровье беременной третьим лицам — например, близким родственникам или медицинским представителям.

Инициатива направлена на то, чтобы пациентки получали максимально полные сведения перед принятием решения. При этом окончательный выбор, как и прежде, останется за женщиной. Нововведение вступает в силу уже осенью и затронет все медицинские учреждения, оказывающие услуги по прерыванию беременности.

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