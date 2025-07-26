В России решили ужесточить правила информирования перед абортом

Инициатива направлена на то, чтобы пациентки получали максимально полные сведения перед принятием решения. При этом окончательный выбор, как и прежде, останется за женщиной. Нововведение вступает в силу уже осенью и затронет все медицинские учреждения, оказывающие услуги по прерыванию беременности.