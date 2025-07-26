Унизил и испанца: Украинский канонист отказался жать руку взявшему золото россиянину на ЧМ

В финальном заплыве на 200 метров Свинарёв показал лучшее время (40,71 сек.), оставив позади испанца Мартина Хакима (40,99 сек.) и украинского гребца (41,21 сек.). После традиционного подъёма флага AIN в честь победителя Свинарёв с Хаком обменялись дружеским рукопожатием, тогда как Пристай, вместо того чтобы присоединиться к поздравлениям, демонстративно покинул пьедестал, проигнорировав обоих соперников.