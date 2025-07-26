Правильная диета для онкобольных пациентов: мнение врача

Также в рационе приветствуется присутствие нежирной морской рыбы, которая содержит значительные количества белка и Омега-3 жирных кислот. Сладости и мучные изделия допускаются в умеренных количествах — если возникло желание съесть конфету или булочку, это допустимо, однако чрезмерное их потребление крайне нежелательно.