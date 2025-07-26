Правильная диета для онкобольных пациентов: мнение врача

Для онкобольных пациентов врач советует исключить жареные, острые и соленые блюда.
Онкобольным пациентам рекомендуется полностью отказаться от употребления красного мяса, а также продуктов, изготовленных из переработанного красного мяса, таких как сосиски и сардельки. Об этом рассказал врач-онколог профессор Александр Серяков.
«Рекомендаций по питанию для онкопациентов. [Следует] исключить из рациона красное мясо, продукты из переработанного красного мяса (сосиски, сардельки), максимально исключить жареное, острое, соленое», — сказал Серяков в разговоре с корреспондентом портала Здоровье Mail.
А вот наоборот добавить в ежедневное меню врач-онколог советует овощи, фрукты и ягоды, поскольку они являются ценным источником клетчатки. Также полезно употреблять различные крупы в виде каши, а из мясных продуктов предпочтение стоит отдавать белому мясу, например, индейке или курице, приготовленным преимущественно отварным способом.
Также в рационе приветствуется присутствие нежирной морской рыбы, которая содержит значительные количества белка и Омега-3 жирных кислот. Сладости и мучные изделия допускаются в умеренных количествах — если возникло желание съесть конфету или булочку, это допустимо, однако чрезмерное их потребление крайне нежелательно.