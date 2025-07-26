Жителей Воронежа будут оповещать об угрозе БПЛА через автоматы с водой

Автомат с водой, в котором включается сирена, будет протестирован в предстоящий понедельник, 28 июля, в жилом массиве «Олимпийский» в Воронеже. Об этом рассказали в пресс-службе мэрии.
«Проверка будет произведена примерно в 14.00. Звуковой сигнал будет сопровождаться трансляцией бегущей строки: “Внимание всем!” — уточнили в мэрии.
В управлении ГО ЧС Воронежа отметили, что после тестирования системы оповещения будет принято решение о ее эффективности и целесообразности.
Ранее сообщалось, что в Воронеже обломки сбитого БПЛА упали на многоэтажный дом. В результате произошедшего пострадали трое несовершеннолетних.
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