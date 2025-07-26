Путин освободил молдаван от наказания за нарушения правил пребывания в России

Молдаванам не будет грозить наказание, если они не нарушили закон и не представляют угрозы для национальной безопасности. Кроме того, теперь молдавские граждане могут трудиться без патента до октября 2026 года, если пройдут дактилоскопию и медицинское освидетельствование, следует из текста документа.