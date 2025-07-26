Из-за прогнозируемого ухудшения погодных условий в Ростове ввели режим повышенной готовности для экстренных и коммунальных служб. Соответствующее решение принял главой города Александр Скрябин.
Как сообщается в его Telegram-канале, в течение суток 27 июля ожидаются сильные дожди, ливни и порывы ветра до 20−25 м/с. Режим повышенной готовности будет действовать до 12:00 28 июля.
Скрябин поручил службам провести комплекс превентивных мер для минимизации возможных последствий и предотвращения чрезвычайных ситуаций.
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