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Шпажисты из России завоевали серебро чемпионата мира

Российская команда завоевала серебряные медали в командном турнире чемпионата мира по фехтованию. Это вторая награда для россиян на этом турнире, ранее серебро взял Кирилл Бородачев.

Российские спортсмены выступили под нейтральным флагом.

Российская команда завоевала серебряные медали в командном турнире чемпионата мира по фехтованию. Это вторая награда для россиян на этом турнире, ранее серебро взял Кирилл Бородачев.

В финале выступили Яна Бекмурзова, Кристина Ясинская, Айзанат Муртазаева и Милен Бавуге Хабимана. Золото забрала французская команда, а бронзу — южнокорейская.

Ранее серебро на ЧМ в Тбилиси выиграл россиянин Кирилл Бородачев. Международная федерация фехтования разрешила россиянам участвовать в командных соревнованиях в нейтральном статусе.