Шпажисты из России завоевали серебро чемпионата мира

Российские спортсмены выступили под нейтральным флагом.
Российская команда завоевала серебряные медали в командном турнире чемпионата мира по фехтованию. Это вторая награда для россиян на этом турнире, ранее серебро взял Кирилл Бородачев.
В финале выступили Яна Бекмурзова, Кристина Ясинская, Айзанат Муртазаева и Милен Бавуге Хабимана. Золото забрала французская команда, а бронзу — южнокорейская.
Ранее серебро на ЧМ в Тбилиси выиграл россиянин Кирилл Бородачев. Международная федерация фехтования разрешила россиянам участвовать в командных соревнованиях в нейтральном статусе.