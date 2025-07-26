Названы главные симптомы штамма «стратус», который отличается высокой заразностью

Доктор биологических наук из американского Университета Джорджа Мэйсона Анча Баранова считает, что данный штамм не является значительно более опасным. Она заметила, что в США наблюдают рост числа обращений за медицинской помощью от детей, инфицированных COVID-19.
«Говорить о том, что он чем-то отличается, не представляется возможным, и ничего нового про этот вирус мы не скажем. Но в России хотя бы у некоторых больных продолжается секвенирование вируса», — цитирует Баранову V1.RU.
Эксперт полагает, что пока рано утверждать о начале новой пандемии. Баранова также подчеркнула, что аналогичные симптомы, включая боль в горле, наблюдали и при заражении другими вариантами вируса.
По прогнозам специалиста, COVID-19 со временем становится похожим на сезонное заболевание, аналогичное обычным респираторным инфекциям. Однако она не исключает, что вирус может оказывать более сильное воздействие на детей.
Напомним, первые случай заражения «стратусом» в России выявили 24 апреля 2025 года. А Минздрав Британии сообщил о распространении нового штамма COVID-19 XFG в начале июля.