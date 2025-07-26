Где в Минске ночью нанесут дорожную разметку, рассказали в ГАИ

26 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Где в Минске планируют нанести дорожную разметку в ночь на 27 июля, сообщили БЕЛТА в УГАИ ГУВД Мингорисполкома.
По информации КУП «СМЭП Мингорисполкома», в ночь на 27 июля планируется нанесение дорожной разметки на следующих участках улично-дорожной сети города: ул. Центральная, ул. Некрасова, а также вблизи учреждений образования Октябрьского района.
Госавтоинспекция рекомендует учитывать информацию при выборе маршрута движения и быть внимательными на данных участках дорог. -0-