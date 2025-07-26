Российские шпажистки завоевали серебро чемпионата мира, уступив француженкам

Чемпионат мира по фехтованию проходит с 22 по 30 июля. Российские спортсмены выступают на турнире в нейтральном статусе. Международная федерация фехтования допустила взрослых российских спортсменов до участия в командных соревнованиях лишь в мае текущего года.