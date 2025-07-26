В подконтрольном ВСУ Херсоне прогремели взрывы

В субботу вечером в Херсоне, находящемся под контролем украинских войск, прогремели взрывы. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на украинский телеканал «Общественное» в своем Telegram-канале.
Согласно данным онлайн-карты Министерства цифровой трансформации Украины, сигнал воздушной тревоги в подконтрольных ВСУ районах Херсонской области в это время не объявлялся.
Херсонская область расположена в нижнем течении Днепра и имеет выход к Азовскому и Черному морям. В сентябре 2022 года, по итогам проведенного референдума, регион был включен в состав Российской Федерации.
Киев не признает результаты голосования и продолжает наносить удары по области. В настоящее время около 75% территории контролируют российские силы, тогда как правобережная часть, включая Херсон, удерживают киевские боевики.