Певица Рита Дакота рассказала, что больше не может давать концерты в РФ

Российская и белорусская певица Рита Дакота (настоящее имя — Маргарита Герасимович) рассказала, что больше не может давать концерты на территории России. Об этом артистка написала в личных соцсетях.
«Мне больше нельзя выступать в России. Я не могу играть концерты там, где навсегда осталась моя душа. Это разбило мне сердце», — поделилась она с фанатами.
Дакота отметила, что это может стать концом ее музыкальной карьеры в родной стране и певицы «до сих пор нет мужества», чтобы стойко принять этот факт.
Артистка также поблагодарила своих фанатов за поддержку, пообещав, что никогда этого не забудет.
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