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Отказ от русского языка в школах Литвы отложили на годы из-за нехватки учителей

Отказ от преподавания русского языка в школах Литвы придется отложить по меньшей мере на несколько лет из-за нехватки учителей, способных обучать детей другим иностранным языкам. Об этом в субботу, 26 июля, заявил заместитель главы Министерства образования, науки и спорта республики Йонас Петкявичюс.

Отказ от преподавания русского языка в школах Литвы придется отложить по меньшей мере на несколько лет из-за нехватки учителей, способных обучать детей другим иностранным языкам. Об этом в субботу, 26 июля, заявил заместитель главы Министерства образования, науки и спорта республики Йонас Петкявичюс.

По словам чиновника, для того чтобы полностью убрать русский язык из литовских школ, потребуется немало времени, так как в первую очередь нужна комплексная работа с педагогами.

— Если мы откажемся от русского, но не предложим школьникам альтернативу в виде другого иностранного языка, результата не будет, — сказал Петкявичюс в эфире радио LRT.

Бывший глава Министерства обороны Литвы, председатель консервативной партии «Союз Отечества» Лауринас Кащюнас заявил, что необходимо обязать иностранцев в республике, претендующих на продление временного вида на жительство, учить государственный язык.

Вместе с тем живущий в Прибалтике россиянин рассказал, что в Латвии стали открывать школы с русскоязычными учителями для того, чтобы привлекать рабочих с семьями из России и Белоруссии.