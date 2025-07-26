Ричмонд
+33°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Дзюба побил рекорд Лоськова по результативным действиям в чемпионатах России

Нападающий тольяттинского «Акрона» Артём Дзюба во 2-м туре Российской Премьер-лиги побил рекорд бывшего игрока московского «Локомотива» Дмитрия Лоськова по количеству результативных действий в чемпионатах России.

Источник: Life.ru

В игре с «Сочи» (4:0) Дзюба забил гол и отдал результативную передачу. При этом он не смог реализовать пенальти в этой игре. Таким образом на счету 36-летнего футболиста стало 257 результативных действий (170 голов + 87 голевых передач). Лоськов за карьеру отметился 120 мячами и 135 передачами.

Это 19-й результативный сезон Дзюбы. По этому показателю он обогнал Лоськова и догнал ныне главного тренера «Зенита» Сергея Семака.

Ранее Life.ru рассказывал, что дубль Алексея Батракова принёс «Локомотиву» победу над «Краснодаром» в матче РПЛ. Железнодорожники набрали шесть из шести очков в двух стартовых турах и возглавили турнирную таблицу.

Узнать больше по теме
«Акрон»: главное о компании и ее перспективах на фондовом рынке в 2024 году
Собрали основную информацию о деятельности компании «Акрон»: ее история, популярные товары на рынке, финансовые и производственные показатели. Также составили пошаговый план по инвестированию в бумаги корпорации и спросили эксперта, как будет развиваться ситуация с ее акциями в 2024 году.
Читать дальше