Туристы сделали вешалку из знака о запрете купания в Анапе после разлива мазута

Жители Анапы и приезжающие на курорт туристы демонстративно нарушают запрет на купание в Черном море, введенный после разлива мазута. Так, они стали использовать предупреждающую об опасности табличку в качестве вешалки, продолжая купаться в водоеме. Об этом в субботу, 26 июля, сообщил Life.ru.