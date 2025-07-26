Ученые из США сообщили о приближении к Земле неизвестного разумного объекта

Таинственный межгалактический объект, возможно, прибудет на Землю в ноябре 2025 года. Об этом заявила группа ученых из Корнеллского университета в США. Данные об исследовании опубликованы на интернет-портале учреждения.
Ученые в качестве гипотезы предположили, что этот объект может обладать активным интеллектом. Как считают исследователи, это может означать, что его намерения могут быть совершенно непредсказуемыми.
«Чтобы разобраться с крайними случаями, ничего не нужно делать, кроме как ожидать прибытия этого разума с распростертыми объятиями», — отмечается в результатах исследования.
Ранее сообщалось, что к Земле приближается астероид размером с Пизанскую башню. Минимальное расстояние пролета космического тела составит около 632 тыс. километров.