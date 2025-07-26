Учёные бьют тревогу: прибрежные районы Новой Зеландии могут уйти под воду

Результаты показали, что в Лоуэр-Хатте, где скорость проседания превышает 2 миллиметров в год, убытки могут удвоиться. В то же время в районах с поднимающейся землей, например в Бей-оф-Пленти, риск затопления снижается на 6%, а критический период отодвигается на 10 лет.