Ричмонд
+33°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Учёные бьют тревогу: прибрежные районы Новой Зеландии могут уйти под воду

Ученые выяснили, что вертикальные движения земной коры могут ускорить риск затопления прибрежных районов Новой Зеландии.

Ученые выяснили, что вертикальные движения земной коры могут ускорить риск затопления прибрежных районов Новой Зеландии.

По данным исследователей, вертикальные движения земной коры (VLM) сильно влияют на скорость и масштабы затопления прибрежных районов Новой Зеландии. Ученые прогнозируют, что к 2100 году ежегодные убытки от наводнений могут достичь 3,3 миллиарда новозеландских долларов при сохранении высокого уровня выбросов. В регионах с проседанием почвы, таких как Окленд и Веллингтон, финансовые потери могут превысить ожидаемые показатели на 124−235%.

Специалисты проанализировали уязвимость 3,3 миллиона зданий с помощью модели RiskScape. В своем исследовании они учитывали различные сценарии подъема уровня моря и динамику земной коры, сообщает Scientific Reports.

Результаты показали, что в Лоуэр-Хатте, где скорость проседания превышает 2 миллиметров в год, убытки могут удвоиться. В то же время в районах с поднимающейся землей, например в Бей-оф-Пленти, риск затопления снижается на 6%, а критический период отодвигается на 10 лет.