Дзюба повторил рекорд Семака в 19-м сезоне РПЛ

Артем Дзюба забил свой первый гол в 19-м сезоне РПЛ (архивное фото).
Гол Дзюбы стал знаковым событием: теперь он забивает в чемпионатах России на протяжении уже 19 сезонов. По этому показателю форвард также обошел экс? футболиста «Локомотива» Дмитрия Лоськова.
В марте 2025 года Артем Дзюба стал лучшим бомбардиром в истории российского футбола и национальной сборной. В июне он подписал новый контракт с тольяттинским клубом, продлив соглашение еще на один год. В прошлом сезоне форвард провел 22 матча за «Акрон» в РПЛ, отметился девятью голами и семью результативными передачами, а также забил один мяч в двух играх Кубка России.
Ранее Дзюба заявил, что по окончании спортивной карьеры рассматривает возможность работать в киноиндустрии либо заняться тренерской деятельностью. Также обсуждалась возможность участия футболиста в политике, однако идею раскритиковали ряд известных спортсменов и тренеров.