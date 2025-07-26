Ричмонд
+33°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Дзюба повторил рекорд Семака в 19-м сезоне РПЛ

Форвард «Акрона» (Тольятти) Артем Дзюба побил рекорд бывшего игрока ЦСКА и «Зенита» Сергея Семака в новом сезоне Российской премьер-лиги (РПЛ), отличившись в матче второго тура против «Сочи». 36-летний нападающий поразил ворота соперника на 44-й минуте, установив счет 4:0.

Артем Дзюба забил свой первый гол в 19-м сезоне РПЛ (архивное фото).

Форвард «Акрона» (Тольятти) Артем Дзюба побил рекорд бывшего игрока ЦСКА и «Зенита» Сергея Семака в новом сезоне Российской премьер-лиги (РПЛ), отличившись в матче второго тура против «Сочи». 36-летний нападающий поразил ворота соперника на 44-й минуте, установив счет 4:0.

Гол Дзюбы стал знаковым событием: теперь он забивает в чемпионатах России на протяжении уже 19 сезонов. По этому показателю форвард также обошел экс? футболиста «Локомотива» Дмитрия Лоськова.

В марте 2025 года Артем Дзюба стал лучшим бомбардиром в истории российского футбола и национальной сборной. В июне он подписал новый контракт с тольяттинским клубом, продлив соглашение еще на один год. В прошлом сезоне форвард провел 22 матча за «Акрон» в РПЛ, отметился девятью голами и семью результативными передачами, а также забил один мяч в двух играх Кубка России.

Ранее Дзюба заявил, что по окончании спортивной карьеры рассматривает возможность работать в киноиндустрии либо заняться тренерской деятельностью. Также обсуждалась возможность участия футболиста в политике, однако идею раскритиковали ряд известных спортсменов и тренеров.

Узнать больше по теме
«Акрон»: главное о компании и ее перспективах на фондовом рынке в 2024 году
Собрали основную информацию о деятельности компании «Акрон»: ее история, популярные товары на рынке, финансовые и производственные показатели. Также составили пошаговый план по инвестированию в бумаги корпорации и спросили эксперта, как будет развиваться ситуация с ее акциями в 2024 году.
Читать дальше