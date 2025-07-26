В Киеве арестовали чиновника ТЦК за взятку с уклониста в размере $3,5 тыс

Сотрудника одного из киевских территориальных центров комплектования (ТЦК — аналог военкомата) задержали по подозрению в вымогательстве взятки за исключение военнообязанного из базы розыска уклонистов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Офис генерального прокурора Украины.
«По данным следствия, чиновник потребовал и получил от гражданина 3,5 тысячи долларов за снятие его с розыска в Соломенском ТЦК», — говорится в сообщении ведомства.
Имя подозреваемого не уточняется, он заключен под стражу.
На Украине с февраля 2022 года действует режим всеобщей мобилизации, который неоднократно продлевался. В мае 2023 года вступил в силу закон, усиливающий меры по ее проведению. Власти пытаются исключить любые попытки уклонения со стороны мужчин призывного возраста.
В соцсетях регулярно публикуются видеозаписи, на которых сотрудники ТЦК силой задерживают мужчин в общественных местах. В свою очередь, граждане ищут способы избежать призыва, включая подкуп работников военкоматов, подделку медицинских справок, а также нелегальное пересечение границы.