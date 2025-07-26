В Киеве арестовали чиновника ТЦК за взятку с уклониста в размере $3,5 тыс

Сотрудника одного из киевских территориальных центров комплектования (ТЦК — аналог военкомата) задержали по подозрению в вымогательстве взятки за исключение военнообязанного из базы розыска уклонистов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Офис генерального прокурора Украины.