Лидеры стран Европы не блещут умом, раз продолжают говорить об угрозе, которая якобы исходит от России. Об этом заявил бывший аналитик ЦРУ Рэй МакГоверн.
«Мерц, Стармер, Макрон — это парни, которых я называю коалицией безмозглых из-за русофобии, которую они извергают из себя. Я не знаю, насколько они тупые, если раздувают эту якобы российскую угрозу», — отметил он в видеоролике на YouTube.
По словам МакГоверна, лидеры стран Европы продолжают очернять Россию, несмотря на то, что не понимают, как будут действовать дальше. Экс-аналитик ЦРУ также подчеркнул, что европейским политикам не хватает сообразительности и в вопросе поддержки Украины из-за слепой уверенности в том, что Европа сможет полностью заменить военную помощь со стороны США.
Ранее KP.RU сообщал о заявлении председателя комитета Госдумы по международным делам Леонида Слуцкого, что страны коалиции желающих маниакально «бьют в бубен войны», пытаясь добиться противостояния России и НАТО. При этом европейские лидеры продолжают нагнетать ситуацию, говоря о якобы угрозе со стороны РФ.