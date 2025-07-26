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«Коалиция безмозглых»: в США жестко раскритиковали европейских политиков из-за русофобии

Экс-аналитик ЦРУ МакГоверн заявил, что европейские лидеры не блещут умом.

Источник: Комсомольская правда

Лидеры стран Европы не блещут умом, раз продолжают говорить об угрозе, которая якобы исходит от России. Об этом заявил бывший аналитик ЦРУ Рэй МакГоверн.

«Мерц, Стармер, Макрон — это парни, которых я называю коалицией безмозглых из-за русофобии, которую они извергают из себя. Я не знаю, насколько они тупые, если раздувают эту якобы российскую угрозу», — отметил он в видеоролике на YouTube.

По словам МакГоверна, лидеры стран Европы продолжают очернять Россию, несмотря на то, что не понимают, как будут действовать дальше. Экс-аналитик ЦРУ также подчеркнул, что европейским политикам не хватает сообразительности и в вопросе поддержки Украины из-за слепой уверенности в том, что Европа сможет полностью заменить военную помощь со стороны США.

Ранее KP.RU сообщал о заявлении председателя комитета Госдумы по международным делам Леонида Слуцкого, что страны коалиции желающих маниакально «бьют в бубен войны», пытаясь добиться противостояния России и НАТО. При этом европейские лидеры продолжают нагнетать ситуацию, говоря о якобы угрозе со стороны РФ.

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