Солнечный день без осадков ожидается в Самарской области 27 июля

Синоптики приволжского УГМС рассказали, какая погода будет в воскресенье в регионе.
Днём 27 июля в Самарской области сохранится малооблачная погода без осадков. Прогнозируется умеренно тёплый и сухой день.
Температура воздуха в дневные часы составит +22…+24 °C в Самаре и Сызрани. В Тольятти будет чуть теплее — до +23…+25 °C. По всей области температура останется в пределах +22…+25 °C.
Ветер сохранит северо-западное направление и усилится до 8−13 м/с.
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