Россиянин жестко нокаутировал бразильца в Абу-Даби

В рамках турнира UFC Fight Night в Абу Даби россиянин Муслим Салихов одержал досрочную победу над бразильцем Карлосом Леала. Бойцу ММА из России потребовалось меньше минуты, чтобы отправить соперница в жесткий нокаут.
С начала боя и до момента падения бразильца прошло всего 42 секунды. Теперь на счету у Салихова 22 победы при пяти поражениях в профессиональной карьере.
Россиянину 41 год. Его оппоненту на 10 лет меньше. При этом у представителя Бразилии также 22 победы. Сегодня у него пополнилась статистика поражений, достигнув семи.
Ранее «МК» писал, что российский боец смешанного стиля, бывший чемпион UFC в легком весе и член Зала славы UFC Хабиб Нурмагомедов рассказал, какие изменения бы он внес в регламент поединков.