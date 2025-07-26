«Это всех устроило». Военный эксперт о 50-дневном ультиматуме Трампа

«Посмотрите внимательно, все почему-то забыли о “Плане победы” Зеленского, а все это по-прежнему реализуется. Здесь и постановка дальнобойных систем, правда, вопрос о вступлении в НАТО пока так себе. При этом “так себе” — только если не брать во внимание то, о чем все-таки говорят в Североатлантическом альянсе. Все почему-то восприняли последний саммит НАТО, который проходил в июне, слишком вольготно, якобы ни о каком Североатлантическом альянсе не идет и речи. А там четыре основополагающих пункта, в прошлый раз их было 38 и плюс еще шесть отдельно для Украины. Среди этих четырех пунктов есть один именно о продолжающейся поддержке Украины. Этим все сказано. А что такое эти декларации и заключительные коммюнике? Это просто официальная точка зрения Североатлантического альянса. А реализация всех пунктов, в принципе, продолжается. Так вот, все в “Плане победы” Зеленского удовлетворяет, хотя мы четко осознаем, что это не план самого Зеленского, это план, который ему дали. А Россию тоже все удовлетворяет — ее никто 50 дней не будет трогать. Она же сегодня владеет инициативой в Украине. Поэтому, я думаю, что все вписались и будут твердить про эти 50 дней. Просто для кого и в какой день они закончатся — это уже совсем другой вопрос», — констатировал военный эксперт.