«Это всех устроило». Военный эксперт о 50-дневном ультиматуме Трампа

26 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Мнением о 50-дневном ультиматуме американского президента Дональда Трампа в проекте «В теме» на YouTube-канале БЕЛТА поделился заместитель начальника факультета по учебной и научной работе — начальник учебно-методического отдела факультета Генерального штаба Вооруженных Сил Военной академии Беларуси Андрей Богодель.
«Знаете, почему все согласились с этим ультиматумом в 50 дней? Это всех устроило, — заявил Андрей Богодель. — Это из разряда разговоров о 12-дневной войне, где в конечном итоге победили все, так и здесь. После предложений Трампа удовлетворены остались абсолютно все. Европа — тем, что смогла обратно притянуть к себе Соединенные Штаты. Здесь мы говорим о проекте “Рамштайн”, о возможности продажи систем вооружения. Получается, что опять Трамп вроде бы и участник всего этого события в Восточной Европе. Все выдохнули с облегчением, что никуда Соединенные Штаты не денутся и они так и будут в НАТО. Вообще то, что НАТО лежит полностью под Трампом, я думаю, его удовлетворяет».
Богодель о вооруженных силах России и Украины: обе армии заточены на позиционную войну.
Чем это все удовлетворяет Украину? Эксперт отметил, что Соединенные Штаты продолжают поставки вооружений, только через другого посредника. «Мы говорим о системах противовоздушной обороны, о дальнобойных ракетах, уже вопрос стоит о ракетах JASSM, а не о томагавках. Министр обороны Германии Борис Писториус вместе с канцлером ФРГ Фридрихом Мерцем говорили о том, что скоро будет поставка дальнобойных ракет Украине, чтобы она могла сопротивляться дальше», — добавил он.
Что касается непостоянства в заявлениях политиков о поставках, Андрей Богодель уверен, что дыма без огня не бывает — значит, вопрос об этом стоит. По мнению эксперта, он будет решен принципиально.
«Посмотрите внимательно, все почему-то забыли о “Плане победы” Зеленского, а все это по-прежнему реализуется. Здесь и постановка дальнобойных систем, правда, вопрос о вступлении в НАТО пока так себе. При этом “так себе” — только если не брать во внимание то, о чем все-таки говорят в Североатлантическом альянсе. Все почему-то восприняли последний саммит НАТО, который проходил в июне, слишком вольготно, якобы ни о каком Североатлантическом альянсе не идет и речи. А там четыре основополагающих пункта, в прошлый раз их было 38 и плюс еще шесть отдельно для Украины. Среди этих четырех пунктов есть один именно о продолжающейся поддержке Украины. Этим все сказано. А что такое эти декларации и заключительные коммюнике? Это просто официальная точка зрения Североатлантического альянса. А реализация всех пунктов, в принципе, продолжается. Так вот, все в “Плане победы” Зеленского удовлетворяет, хотя мы четко осознаем, что это не план самого Зеленского, это план, который ему дали. А Россию тоже все удовлетворяет — ее никто 50 дней не будет трогать. Она же сегодня владеет инициативой в Украине. Поэтому, я думаю, что все вписались и будут твердить про эти 50 дней. Просто для кого и в какой день они закончатся — это уже совсем другой вопрос», — констатировал военный эксперт.
*Проект создан за счет средств целевого сбора на производство национального контента. -0-