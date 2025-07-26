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На Кубани ожидается сильная жара категории опасного явления

Сильная жара до плюс 40 градусов ожидается в Краснодарском крае 27−29 июля.

Источник: © РИА Новости

СОЧИ, 26 июл — РИА Новости. Сильная жара до плюс 39 — плюс 40 градусов по Цельсию ожидается в Краснодарском крае во второй половине дня и вечером 27−29 июля, сообщили в Краснодарском центре по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

«Во второй половине дня и вечером 27−29 июля 2025 года в Краснодарском крае ожидается сильная жара категории опасного явления, температура воздуха достигнет плюс 39… плюс 40 градусов Цельсия (ОЯ)», — говорится в сообщении.

Синоптики прогнозируют сильную жару и на Черноморском побережье (за исключением Сочи), температура воздуха может достигать плюс 37 — плюс 38 градусов по Цельсию.

Метеорологи рекомендуют в эти дни ограничить пребывание на открытом солнце, избегать перегрева в транспорте и душных помещений, а также пить больше воды.