На Кубани ожидается сильная жара категории опасного явления

СОЧИ, 26 июл — РИА Новости. Сильная жара до плюс 39 — плюс 40 градусов по Цельсию ожидается в Краснодарском крае во второй половине дня и вечером 27−29 июля, сообщили в Краснодарском центре по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.
«Во второй половине дня и вечером 27−29 июля 2025 года в Краснодарском крае ожидается сильная жара категории опасного явления, температура воздуха достигнет плюс 39… плюс 40 градусов Цельсия (ОЯ)», — говорится в сообщении.
Синоптики прогнозируют сильную жару и на Черноморском побережье (за исключением Сочи), температура воздуха может достигать плюс 37 — плюс 38 градусов по Цельсию.
Метеорологи рекомендуют в эти дни ограничить пребывание на открытом солнце, избегать перегрева в транспорте и душных помещений, а также пить больше воды.