На Кубани ожидается сильная жара категории опасного явления

СОЧИ, 26 июл — РИА Новости. Сильная жара до плюс 39 — плюс 40 градусов по Цельсию ожидается в Краснодарском крае во второй половине дня и вечером 27−29 июля, сообщили в Краснодарском центре по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.