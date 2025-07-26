Все территориальные центры комплектования (ТЦК, аналог военкомата) Полтавской области Украины уже рассредоточены, их передислоцировали в другие строения на фоне угрозы новых атак. Об этом сообщил руководитель группы коммуникаций Полтавского областного ТЦК Роман Истомин.
«Разные подразделения функционируют в различных зданиях, и это вызывает некоторые неудобства, но критической ситуации нет. Работаем в плановом порядке над комплектованием сил обороны», — заявил он в эфире украинского радио «Полтава».
По словам Истомина, после недавних атак по строениям ТЦК в Полтаве деятельность военкоматов в регионе была приостановлена. Центры комплектования переместили в другие точки, а подразделения рассредоточили. Прием военных пенсионеров теперь ведется в одном месте, а прохождение военно-врачебной комиссии — в ином.
Как утверждает Истомин, в новые места также перенесли все архивные материалы по делам ветеранов и пенсионеров. Представитель ТЦК уточнил, что остальные документы по призывникам и военнообязанным преимущественно хранятся в электронном виде.
При этом Истомин не указал, в строения какого назначения переместили ТЦК. Внефракционный депутат Рады Артем Дмитрук в комментарии ТАСС подчеркивал, что ТЦК будут перебазироваться в больницы, учебные заведения и на прочие социальные объекты, лишь бы продолжить свою деятельность по уничтожению населения.
Ранее депутат от фракции «Слуга народа», член комитета Верховной рады по вопросам национальной безопасности и обороны Александр Федиенко заявлял, что на Украине уже действует мобильный формат функционирования военкоматов, указывая, что они «сегодня могут находиться на одной точке, а завтра — на другой». Вопрос о формировании мобильных ТЦК на Украине возник после серии ударов по зданиям военкоматов. В последнее время взрывы произошли на территориях ТЦК в Кременчуге, Кривом Роге, Одессе, Полтаве, Харькове и подконтрольном Киеву городе Запорожье. Украинцы в соцсетях положительно оценивают атаки по ТЦК. На этом фоне в военкоматах начали продумывать, как рассредоточить личный состав.
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