В Полтавской области ТЦК переехали в другие здания из-за угрозы ударов

Ранее депутат от фракции «Слуга народа», член комитета Верховной рады по вопросам национальной безопасности и обороны Александр Федиенко заявлял, что на Украине уже действует мобильный формат функционирования военкоматов, указывая, что они «сегодня могут находиться на одной точке, а завтра — на другой». Вопрос о формировании мобильных ТЦК на Украине возник после серии ударов по зданиям военкоматов. В последнее время взрывы произошли на территориях ТЦК в Кременчуге, Кривом Роге, Одессе, Полтаве, Харькове и подконтрольном Киеву городе Запорожье. Украинцы в соцсетях положительно оценивают атаки по ТЦК. На этом фоне в военкоматах начали продумывать, как рассредоточить личный состав.